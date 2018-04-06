Недвижимость

В Барнауле продают большой экодом с гостевой комнатой в гараже

Сегодня, 12:08.
Недвижимость

В Барнауле продают коттедж площадью 140 квадратных метров. Здание построили из экологически чистого материала — ангарской сосны, сообщает "Недвижимость Алтай".

В доме есть кухня-гостиная, два больших санузла, кабинет, гардеробная, прихожая, две спальни. В подарок будущие владельцы получат всю мебель.

На территории построили теплый гараж на два автомобиля. Для каждой из машин — отдельные автоматические ворота. Также в гараже есть место для хранения вещей, котельная и гостевая комната. Усадьба находится под видеонаблюдением.

Стоимость коттеджа — 14 млн 900 тыс. рублей.

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