В Барнауле продают большой экодом с гостевой комнатой в гараже

В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru. В Барнауле подают большой экодом с гостевой комнатой в гараже. Фото : realtai.ru.

В доме есть кухня-гостиная, два больших санузла, кабинет, гардеробная, прихожая, две спальни. В подарок будущие владельцы получат всю мебель.

На территории построили теплый гараж на два автомобиля. Для каждой из машин — отдельные автоматические ворота. Также в гараже есть место для хранения вещей, котельная и гостевая комната. Усадьба находится под видеонаблюдением.

Стоимость коттеджа — 14 млн 900 тыс. рублей.