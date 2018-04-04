В Барнауле продают большой коттедж с двумя кухнями и садом

В барнаульском поселке Солнечная поляна продают коттедж площадью 280 квадратных метров. Изюминка здания — несколько кухонь и сад, сообщает "Недвижимость Алтай".
В цокольном этаже дома — погреб, комната отдыха, котельная, прачечная и хозяйственная кухня. Ее используют для приготовления заготовок на зиму.
На первом этаже находятся вторая кухня, столовая, гостиная с витражным остеклением, гардеробная. На втором этаже есть 4 спальни, ванная комната, веранда, на которой можно устроить зимний сад.
На участке в 10 соток — растут яблони, вишни и груши. Также там есть баня, гараж на два автомобиля с мастерской и комнатой для хранения садовой мебели, зона отдыха с барбекю.
Стоимость коттеджа — 10,5 млн рублей.
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