Недвижимость

В Барнауле продают большой коттедж с "диким" уголком, сауной и спортзалом

Сегодня, 13:55.
Недвижимость

В поселке Фирсова Слобода продают двухэтажный кирпичный коттедж площадью 373 квадратных метра. Изюминка здания — "дикий" уголок, пишет "Недвижимость Алтай".

В доме есть основной парадный вход и дополнительный выход на территорию участка. В цокольном этаже находится инженерное оборудование дома. На первом уровне есть просторная кухня-гостиная, столовая, кабинет, прихожая, санузел, гардеробная, прачечная, спортзал.

На втором, мансардном этаже, располагаются 4 спальни, ванная комната, а также бильярдная, в которой сделали "дикий" уголок. Там есть шкуры животных и деревянная мебель. Также в доме находятся погреб и сауна.

Территорию участка благоустроили и озеленили. Там установили бассейн, гостевой дом площадью 80 квадратных метров. Внутри находится баня с кухней, комната отдыха с выходом на террасу под навесом.

Стоимость коттеджа — 33 млн рублей.

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