Недвижимость

В Барнауле за 25 миллионов рублей продают квартиру с фонтаном и необычной планировкой

Сегодня, 19:37.
Недвижимость

В Барнауле в элитном поселке продают квартиру за 25 млн рублей. Объявление разместили на сайте Avito.ru. 

Площадь квартиры — 173 квадратных метров. Продавец пишет, что в ней необычная планировка. У жилья отдельный вход. Внутри квартиры — большие окна, летом работает фонтан, есть терраса для чайной церемонии.

На первом этаже находятся две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел, выход на террасу. На втором — две гардеробные, кабинет, ванная, сауна, погреб. Собственники сделали дизайнерский ремонт, установили встроенный пылесос. Квартиру продают вместе со встроенной мебелью.

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