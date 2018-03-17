В Барнауле за 17 млн рублей продают офисное здание с сауной, столовой и бассейном

В Барнауле на пересечении улиц Силикатной и Челюскинцев выставили на продажу многофункциональный комплекс с разнообразной "начинкой": от сауны до собственной котельной, сообщает "Недвижимость Алтай".
Офисный центр. Фото : Недвижимость Алтай.
Офисный центр. Фото : Недвижимость Алтай.
Офисный центр. Фото : Недвижимость Алтай.
Офисный центр. Фото : Недвижимость Алтай.
Офисный центр. Фото : Недвижимость Алтай.
Офисный центр. Фото : Недвижимость Алтай.
Общая площадь здания - 1,2 тыс. кв. метров.
В цокольном этаже находятся свободные помещения, склады. На первом уровне – автобоксы, производственные и офисные помещения, столовая, спортзал, бассейн, сауна. На втором – офисы. Внутри, отмечает риэлтор, сделан качественный ремонт.
В здании установлены кондиционеры, пожарная и охранная сигнализация, проведен Интернет, есть собственная котельная и грузовые лифты.
Продавец требует за объект 17 млн рублей.
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.