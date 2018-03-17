Недвижимость

В Барнауле за 17 млн рублей продают офисное здание с сауной, столовой и бассейном

Сегодня, 11:51.
Недвижимость

В Барнауле на пересечении улиц Силикатной и Челюскинцев выставили на продажу многофункциональный комплекс с разнообразной "начинкой": от сауны до собственной котельной, сообщает "Недвижимость Алтай"

Общая площадь здания - 1,2 тыс. кв. метров.

В цокольном этаже находятся свободные помещения, склады. На первом уровне – автобоксы, производственные и офисные помещения, столовая, спортзал, бассейн, сауна. На втором – офисы. Внутри, отмечает риэлтор, сделан качественный ремонт.

В здании установлены кондиционеры, пожарная и охранная сигнализация, проведен Интернет, есть собственная котельная и грузовые лифты.

Продавец требует за объект 17 млн рублей. 

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