В Бийске продают три исторических здания

Аптека Горбунова находится на перекрестке улиц Ленина и проспекта Кирова с 1917 года. Раньше здесь работала старейшая аптека в городе. Собственник отремонтировал здание и продает его за 40 млн рублей. Сейчас там свободная планировка, есть центральное отопление, водоснабжение, а также закрытый внутренний дворик площадью 750 квадратов.

Дом Зенковых — двухэтажное здание, расположенное в исторической части Бийска. Его построили в 1902 году. До 1915 года здесь находилась контора компании "Гергард и Гей", которая занималась транспортными перевозками. Сейчас там радиотехнический участок бийского центра телекоммуникаций. Здание продают за 6 млн 783 тысяч рублей.

Полуразрушенное помещение на территории бывшего военного городка продают за 17 млн рублей. В объявлении написано, что раньше здания на улице Иркутской раньше были казармами военного городка. Продавец сообщает, что здесь можно увеличить площадь участка. Сейчас она составляет 4200 квадратных метров.