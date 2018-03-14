В Бийске продают три исторических здания

В Бийске продают три исторических зданий: аптеку Горбунова, дом Зенковых и здание бывших казарм 1-го военного городка, сообщает "Бийский рабочий". На сайте avito.ru эти здания называют "помещениями свободного назначения".
Аптека Горбунова находится на перекрестке улиц Ленина и проспекта Кирова с 1917 года. Раньше здесь работала старейшая аптека в городе. Собственник отремонтировал здание и продает его за 40 млн рублей. Сейчас там свободная планировка, есть центральное отопление, водоснабжение, а также закрытый внутренний дворик площадью 750 квадратов.
Дом Зенковых — двухэтажное здание, расположенное в исторической части Бийска. Его построили в 1902 году. До 1915 года здесь находилась контора компании "Гергард и Гей", которая занималась транспортными перевозками. Сейчас там радиотехнический участок бийского центра телекоммуникаций. Здание продают за 6 млн 783 тысяч рублей.
Полуразрушенное помещение на территории бывшего военного городка продают за 17 млн рублей. В объявлении написано, что раньше здания на улице Иркутской раньше были казармами военного городка. Продавец сообщает, что здесь можно увеличить площадь участка. Сейчас она составляет 4200 квадратных метров.
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