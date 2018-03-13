В Барнауле за 175 тысяч рублей продают антикварный буфет

Буфет. Фото: avito.ru. Буфет. Фото: avito.ru. Буфет. Фото: avito.ru.

Продавец отмечает, что буфет выполнен в стиле мехелен. Для него характерна различная резьба, выполненная вручную. Мебель в стиле мехелен обычно делают из дуба, иногда из ореха, сообщает портал antikvara.ru. Такая мебель крепкая и практичная.