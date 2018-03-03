В Барнауле продают попугая какаду Альба (большой белохохлый какаду). Птице около 6 лет. Объявление разместили на сайте avito.ru.
В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru.
Продавец пишет, что попугай очень ласковый и ручной. Птица спокойная, любит музыку и даже немного пританцовывает.
Вместе с попугаем отдают большой вольер (25 тысяч) и переносную клетку (6 тысяч). Продажа связана с переездом.
Справка
Какаду Альба населяют острова между Сулавеси и Новой Гвинеей. Среди этих попугаев встречаются особи способные к воспроизведению "разговорной речи" и менее способные, но все они обладают артистическим даром. В одиночном содержании они требуют повышенного внимания. Продолжительность жизни 50—70 лет, пишет "Википедия".
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