В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru. В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru. В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru. В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru. В Барнауле за 90 тысяч продают редкого попугая, который умеет танцевать. Фото: avito.ru.

Продавец пишет, что попугай очень ласковый и ручной. Птица спокойная, любит музыку и даже немного пританцовывает.

Вместе с попугаем отдают большой вольер (25 тысяч) и переносную клетку (6 тысяч). Продажа связана с переездом.

Справка

Какаду Альба населяют острова между Сулавеси и Новой Гвинеей. Среди этих попугаев встречаются особи способные к воспроизведению "разговорной речи" и менее способные, но все они обладают артистическим даром. В одиночном содержании они требуют повышенного внимания. Продолжительность жизни 50—70 лет, пишет "Википедия".