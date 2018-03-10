В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru. В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.

Как сообщается на сайте объявлений, в квартире 6 комнат: большой круглый зал, спальни, кабинет со спальной зоной и два санузла. Также в квартире разместилась финская сауна. "Элитная квартира в центре это практичная инвестиция", — отмечается в объявлении.