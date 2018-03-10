Недвижимость

В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной

Сегодня, 13:12.
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В барнаульском доме "Три богатыря" ("Купола") на пр. Ленина, продают огромную квартиру с двумя уборными и финской сауной. Заявленная стоимость 211 кв.м. недвижимости — 16 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте объявлений, в квартире 6 комнат: большой круглый зал, спальни, кабинет со спальной зоной и два санузла. Также в квартире разместилась финская сауна. "Элитная квартира в центре это практичная инвестиция", —  отмечается в объявлении.

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