В барнаульском доме "Три богатыря" ("Купола") на пр. Ленина, продают огромную квартиру с двумя уборными и финской сауной. Заявленная стоимость 211 кв.м. недвижимости — 16 миллионов рублей.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
В центре Барнаула продают огромную квартиру с финской сауной. Фото : www.avito.ru.
Как сообщается на сайте объявлений, в квартире 6 комнат: большой круглый зал, спальни, кабинет со спальной зоной и два санузла. Также в квартире разместилась финская сауна. "Элитная квартира в центре это практичная инвестиция", — отмечается в объявлении.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.