В центре Барнаула продают трехкомнатную двухуровневую квартира площадью 180 квадратных метров. Внутри есть комплекс отдыха, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В квартире сделали дизайнерский ремонт, из окон открывается панорамный вид на город.
Риэлтор рассказал, что в квартире две застекленные лоджии, просторная гардеробная, большая гостиная, а также две спальни, кухня-столовая.
Особенность жилья — комплекс отдыха, состоящий из сауны, душевой, бильярдной и кабинета.
Стоимость квартиры — 12,5 млн рублей.
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