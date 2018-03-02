Недвижимость

В Барнауле продают элитную квартиру с комплексом отдыха

Сегодня, 09:10.
Недвижимость

В центре Барнаула продают трехкомнатную двухуровневую квартира площадью 180 квадратных метров. Внутри есть комплекс отдыха, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

В квартире сделали дизайнерский ремонт, из окон открывается панорамный вид на город.

Риэлтор рассказал, что в квартире две застекленные лоджии, просторная гардеробная, большая гостиная, а также две спальни, кухня-столовая.

Особенность жилья — комплекс отдыха, состоящий из сауны, душевой, бильярдной и кабинета.

Стоимость квартиры — 12,5 млн рублей.

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