В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.

По словам продавца, квартира поделена на зоны отдыха, работы и приема гостей. Внутри есть две спальни, кухня, гостиная, санузел и две утепленные лоджии с панорамным остеклением.

В квартире установлена система "Умный дом", а данные квартирных счётчиков автоматически поступают в управляющую компанию.

Цена объекта — 8,5 млн рублей.