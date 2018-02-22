В центре Барнаула продают трехкомнатную квартиру площадью 100 кв. м с видом на город и Обь. На одной из лоджий обустроен зимний сад, в квартире есть мраморные подоконники, пишет "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом и системой "Умный дом". Фото : Недвижимость Алтай.
По словам продавца, квартира поделена на зоны отдыха, работы и приема гостей. Внутри есть две спальни, кухня, гостиная, санузел и две утепленные лоджии с панорамным остеклением.
В квартире установлена система "Умный дом", а данные квартирных счётчиков автоматически поступают в управляющую компанию.
Цена объекта — 8,5 млн рублей.
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