Недвижимость

В Барнауле продают помещения магазина "Формулы М2"

Сегодня, 19:39.
Недвижимость

Банк "Открытие" выставил на продажу помещение на проспекте Красноармейском, 64 в Барнауле. В помещении размещается магазин "Формула М2" Бориса Заякина, которого признали банкротом.

"Формула м2".
"Формула м2". Фото : Авито.

В "Открытии" altapress.ru подтвердили, что до не давних пор помещение было залоговым имуществом должника, а сейчас принадлежит банку. Имущество — 2,4 тыс. кв. м. Объект продается за 115 млн рублей. Возможен торг в пределах 5-7%. Новый собственник может сохранить сотрудничество с арендаторами — магазином строительных материалов "Формула М2" и "Мода клуб".

Продажа помещения на Красноармейском, 64 — это очередной этап реализации имущества предпринимателя Бориса Заякина — владельца 100% долей фирм "М2" и "Интерьерные решения" и 75% долей фирмы "Аксиома" (все три фирмы зарегистрированы в Республике Алтай). В 2016 году его признали банкротом: предприниматель не смог исполнить свыше трех месяцев обязательства должника перед Сбербанком на 812 млн рублей.

В сентябре 2017 году судебные приставы арестовали товар в Index Living Mall. Арест наложен на 500 товаров на сумму в 8 млн рублей. Тогда в службе судебных приставов пояснял altapress.ru, что собственник мог вернуть долги в добровольном порядке до 25 сентября. Ранее собственник выставлял ТВЦ "Республика" (в нем работает Index Living Mall) на продажу за 560 млн рублей.

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