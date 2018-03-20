Недвижимость

В Барнауле продают двухуровневую квартиру с входами на разных этажах

Сегодня, 19:20.
Недвижимость

В Барнауле продают двухуровневая квартира с финской сауной за 7 млн рублей, пишет "Недвижимость Алтая". Площадь квартиры составляет 148 квадратных метров.

Двухуровневое жилье располагается в центре города.  В квартире есть 3 ванных комнаты, финская сауна и 4 лоджии. 

Войти в квартиру можно с разных этажей. По данным риэлтора, квартиру можно разделить на две обособленные друг от друга площадью по 75 квадратных метра.

В качестве "бонуса" покупателю предлагают купить железобетонный гараж в 10 метрах от подъезда по сниженной цене.

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