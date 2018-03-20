В Барнауле продают двухуровневую квартиру с входами на разных этажах

В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".

Двухуровневое жилье располагается в центре города. В квартире есть 3 ванных комнаты, финская сауна и 4 лоджии.

Войти в квартиру можно с разных этажей. По данным риэлтора, квартиру можно разделить на две обособленные друг от друга площадью по 75 квадратных метра.

В качестве "бонуса" покупателю предлагают купить железобетонный гараж в 10 метрах от подъезда по сниженной цене.