В Барнауле продают двухуровневую квартиру с входами на разных этажах

В Барнауле продают двухуровневая квартира с финской сауной за 7 млн рублей, пишет "Недвижимость Алтая". Площадь квартиры составляет 148 квадратных метров.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру. Фото : Сайт "Недвижимость Алтай".
Двухуровневое жилье располагается в центре города. В квартире есть 3 ванных комнаты, финская сауна и 4 лоджии.
Войти в квартиру можно с разных этажей. По данным риэлтора, квартиру можно разделить на две обособленные друг от друга площадью по 75 квадратных метра.
В качестве "бонуса" покупателю предлагают купить железобетонный гараж в 10 метрах от подъезда по сниженной цене.
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