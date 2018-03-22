В барнаульском поселке Южный продают трехэтажный коттедж площадью 275 квадратных метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж со SPA-комплексом и двумя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В цокольном этаже дома, как говорится в объявлении, — SPA-комплекс, который состоит из бильярдной, бассейна и сауны. Кроме того, ниже этого уровня предусмотрен большой погреб для хранения продуктов.
На первом и втором этажах находится жилая зона: кухня, гостиная, спальни, холлы. Туалет и душевые-ванные есть на всех этажах.
Продавец отметил, что интерьер дома требует "небольшого внимания". На территории построили два гаража и баню с бассейном.
Стоимость коттеджа — 10 млн рублей.
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