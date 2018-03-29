В Барнауле продают 5-комнатную двухуровневую квартиру площадью 203 квадратных метра. Ее изюминка — сейф в гардеробной, сообщает портал "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.
Риэлтор отмечает, что на полу квартиры уложен дубовый паркет, в холле — итальянская штукатурка. Окна выходят на две стороны, ремонт сделали по дизайн-проекту.
Внутри есть несколько спален, кухня, столовая, гостиная с камином, рабочая зона, две ванные комнаты, гардеробная с сейфом.
Стоимость квартиры — 12 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.