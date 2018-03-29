В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сейфом в гардеробной. Фото : realtai.ru.

Риэлтор отмечает, что на полу квартиры уложен дубовый паркет, в холле — итальянская штукатурка. Окна выходят на две стороны, ремонт сделали по дизайн-проекту.

Внутри есть несколько спален, кухня, столовая, гостиная с камином, рабочая зона, две ванные комнаты, гардеробная с сейфом.

Стоимость квартиры — 12 млн рублей.