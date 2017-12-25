В Барнауле подешевели однокомнатные квартиры

По данным аналитиков федерального портала "Мир квартир", в Барнауле на 5% подешевели большие однокомнатные квартиры и студии. На подобные помещения площадью до 32 кв. метров приходится почти половина спроса в новостройках и около 30% — на "вторичке".
В Барнауле один квадрат малогабаритных помещений продается в среднем за 44 650 рублей, что на 5% меньше показателей прошлого года. При этом средняя цена квартиры составляет 1 130 352 рублей, хотя еще в 2016 году было на 3% больше.
Всего специалисты проанализировали 68 городов России, и оказалось, что за последние 12 месяцев средняя цена кв. метра в однушках снизилась на 2,7%, пишет "Недвижимость.Алтай". Общая стоимость квартир до 32 кв. м осталась такой же, как и год назад, снизившись всего на 0,2%.
В 20 городах цена квадратного метра в малых квартирах за последний год увеличилась. 48 городов показали отрицательную динамику.
Значительнее всего вырос "квадрат" в Туле (+12,5%), а максимальное проседание ценников зафиксировано в Московской области (-16,1%).
В Новосибирске стоимость квадрата в однушке упала на 5%, в Томске на 3,6%, в Кемерове на 8,6%, в Новокузнецке на 7,1%, в Омске на 8%, в Иркутске на 2%, в Красноярске на 4,9%.
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