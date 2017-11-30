Недвижимость

В Барнауле снизили цену на банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году

Сегодня, 20:30.
Недвижимость

В Барнауле продают банный комплекс "Малинки" за 15 млн рублей, сообщает портал "Недвижимость Алтай". Хотя еще в прошлом году до пожара его продавали за 21 млн рублей.

В "Малинках" есть три тематических зала с разными видами парилок. Есть классический русский зал, финский и турецкий. В каждом предусмотрен бассейн, а в финском еще и установлена горка. Кроме того, в здании есть техника и мебель. Вместе с комплексом продается продуктовый магазин прилавочного типа.

Общая площадь объекта составляет 300 квадратных метров.

Altapress.ru писал, что в прошлом году горящее здание пожарные тушили больше получаса.

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