В Барнауле снизили цену на банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году

В Барнауле подешевле продают банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году. Фото : realtai.ru. В Барнауле подешевле продают банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году. Фото : realtai.ru. В Барнауле подешевле продают банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году. Фото : realtai.ru. В Барнауле подешевле продают банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году. Фото : realtai.ru. В Барнауле подешевле продают банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году. Фото : realtai.ru. В Барнауле подешевле продают банный комплекс "Малинки", горевший в прошлом году. Фото : realtai.ru.

В "Малинках" есть три тематических зала с разными видами парилок. Есть классический русский зал, финский и турецкий. В каждом предусмотрен бассейн, а в финском еще и установлена горка. Кроме того, в здании есть техника и мебель. Вместе с комплексом продается продуктовый магазин прилавочного типа.

Общая площадь объекта составляет 300 квадратных метров.

Altapress.ru писал, что в прошлом году горящее здание пожарные тушили больше получаса.