В Барнауле подорожали квартиры, дома и некоторые новостройки

За лето стоимость квадрата жилья в Барнауле выросла с 51 до 52 тыс. рублей, сообщил «Алтайский портал недвижимости». Цены продолжают расти.

Эксперты связывают это с оживлением спроса, который подогрели низкие ставки по ипотеке. Дорожает жилье практически во всех микрорайонах. Больше всего цена растет на однокомнатные квартиры, а также на трехкомнатные.

Дорожает крупногабаритное элитное жилье, собственники которой решили воспользоваться активностью покупателей и пытаются подороже продать свои объекты. 3−5-комнатные варианты в престижных районах в августе прибавили от 2 до 4 тыс. рублей за квадрат.

Квартиры на первичном рынке в среднем почти не изменились в цене, но отдельные долевки показывают удорожание примерно на 1 тыс. рублей за квадрат. Это новостройки с развитой инфраструктурой, имеющие удачное расположение, высокое качество и надежного застройщика.

Непопулярные предложения, например, в непривлекательных микрорайонах, дешевели (также на 1 тыс. рублей).

Дома подорожали с 37 до 39 тыс. рублей за квадрат. При этом дорожают еще и земельные участки. Стоимость некоторых доходит до 75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года в России могут обанкротиться 180−200 застройщиков, совокупно возводящих около 4 млн квадратных метров недвижимости.