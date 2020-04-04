В Барнауле подскочили в цене участки и рухнула стоимость коммерческих объектов

В марте в Барнауле рухнула стоимость коммерческих объектов, но подскочили в цене участки для индивидуальных домов, сообщил Алтайский портал недвижимости.

В марте в Барнауле подорожали участки, что связано с различными программами господдержки малоэтажного строительства и наступлением весеннего сезона, рассказывали эксперты портала.

Участки для индивидуальных жилых домов подорожали с 216 до 276 тыс. рублей за сотку (в среднем). Так как граждане будут массово получать сельскую ипотеку и направлять маткапитал на строительство домов прогнозируется дальнейший рост цен.

При этом в марте в Барнауле рухнула стоимость коммерческих объектов — эксперты объясняют это наступившим кризисом из-за падения рубля, введения карантина и закрытием вследствие этого бизнеса, который не выдерживает простоя.

Аренда квартиры СС0.

В базе объявлений появляется все больше объектов, что работает на понижение цен. Так, в среднем 1 кв. метр упал за последний месяц с 32 до 31 тыс. рублей.

Что касается жилой недвижимости, то здесь стоимость относительно стабильна. Незначительно подорожали готовые квартиры, достигнув 51,4 тыс. рублей за 1 кв. метр. Также, в марте немного подросли в цене комнаты (на 1 тыс. рублей за кв. метр).

А вот новостройки немного подешевели. Цены на дома и коттеджи остались не изменились.