В Барнауле построят первый интерактивный дом с мастер-зонами

ЖК "Марс". Фото : Анна Зайкова. ЖК "Марс". Фото : Анна Зайкова. ЖК "Марс". Фото : Анна Зайкова. ЖК "Марс". Фото : Анна Зайкова. ЖК "Марс". Фото : Анна Зайкова. ЖК "Марс". Фото : Анна Зайкова.

Первый дом ЖК "Марс" начали строить вдоль улицы Попова в квартале 2033. Это будет 16-этажный дом с комплексом пристроенных торговых помещений. Коробку дома сложат из кирпича и облагородят ее штукатурным фасадом. Предусмотрена подземная парковка. Новостройку должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Для него "Адалин-Строй" разработает мобильное приложение, связанное с видеокамерами, установленными по периметру дворовой территории дома и в других точках. Это поможет жильцам наблюдать за происходящим вне стен их квартиры. Также опцию можно будет использовать, чтобы получить счет за квартплату и оплатить его.

Еще одна особенность проекта — мастер-зоны в квартирах. В трехкомнатных вариантах "Адалин-Строй" к стандартному санузлу на всех членов семьи добавляет санузел в родительскую спальню, а также организует там гардероб. В четырехкомнатных квартирах появляется третий гостевой санузел с постирочной.

Всего в ЖК "Марс" предложено 20 вариантов планировок одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир площадью от 30 кв.м. Предусмотрена возможность объединить четырехкомнатную с однокомнатной, чтобы получить жилую площадь около 140 кв.м.

Справка

До сих пор "Адалин-Строй" специализировался на проектах в центре Барнаула. Сейчас застройщик готовится заселить очередную высотку ЖК "Большая медведица" за "Сити-центром" и начать строить еще один дом. Но, как пояснил altapress.ru руководитель компании Игорь Дублей, этой части города не хватает социальных объектов, поэтому условия строительства в центре стали более жесткими. По его оценкам, новострой удастся заложить только во втором квартале 2018 года.

Строить в центре стало не комфортно, поэтому компания пошла в спальные районы, говорит Дублей. Кроме ЖК "Марс", застройщик располагает площадкой под высотный дом на ул. Взлетной.