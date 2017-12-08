В Барнауле построят первый интерактивный дом с мастер-зонами

Компания "Адалин-Строй" разработает для жильцов своей новостройки в спальном районе Барнаула мобильное приложение. Опция пригодится для общения с обслуживающими организациями и не только. Такое решение застройщик предлагает для своего жилого комплекса "Марс", который презентовал накануне 9 декабря.
Первый дом ЖК "Марс" начали строить вдоль улицы Попова в квартале 2033. Это будет 16-этажный дом с комплексом пристроенных торговых помещений. Коробку дома сложат из кирпича и облагородят ее штукатурным фасадом. Предусмотрена подземная парковка. Новостройку должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Для него "Адалин-Строй" разработает мобильное приложение, связанное с видеокамерами, установленными по периметру дворовой территории дома и в других точках. Это поможет жильцам наблюдать за происходящим вне стен их квартиры. Также опцию можно будет использовать, чтобы получить счет за квартплату и оплатить его.
Еще одна особенность проекта — мастер-зоны в квартирах. В трехкомнатных вариантах "Адалин-Строй" к стандартному санузлу на всех членов семьи добавляет санузел в родительскую спальню, а также организует там гардероб. В четырехкомнатных квартирах появляется третий гостевой санузел с постирочной.
Всего в ЖК "Марс" предложено 20 вариантов планировок одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир площадью от 30 кв.м. Предусмотрена возможность объединить четырехкомнатную с однокомнатной, чтобы получить жилую площадь около 140 кв.м.
Справка
До сих пор "Адалин-Строй" специализировался на проектах в центре Барнаула. Сейчас застройщик готовится заселить очередную высотку ЖК "Большая медведица" за "Сити-центром" и начать строить еще один дом. Но, как пояснил altapress.ru руководитель компании Игорь Дублей, этой части города не хватает социальных объектов, поэтому условия строительства в центре стали более жесткими. По его оценкам, новострой удастся заложить только во втором квартале 2018 года.
Строить в центре стало не комфортно, поэтому компания пошла в спальные районы, говорит Дублей. Кроме ЖК "Марс", застройщик располагает площадкой под высотный дом на ул. Взлетной.
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