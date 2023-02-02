В Барнауле потребовали доработать проект многоэтажки на месте некогда популярного супермаркета

На ул. Малахова, 126 а планируют возвести 16-этажный дом с подземной парковкой. Прямо на этом участке располагался торговый павильон обанкротившегося ритейлера «Холди Дискаунтер» — эту постройку снесут.
Рядом с будущей строительной площадкой находится неоформленный участок, который, как говорит архитектор проекта Владимир Золотов, узок и неудобен для капитального строительства.
«Этот резервный участок зарос кленами. Площадка закрыта забором, ее не используют жители соседних домов», — говорит Владимир Золотов.
Сейчас застройщик, компания «Инвестиция в будущее» ведет оформление этой территории. За счет нее планируют расширить подземный паркинг дома. Сам участок хотят благоустроить.
Депутат барнаульской городской думы Ксения Белоусова отметила, что в проекте паркинг выполнен за границами земельного участка, и даже с учетом этого для выполнения норматива не хватает 10 мест — сейчас их предусмотрено 60.
Члены градсовета добавили, что если соседний участок все-таки не присоединят, архитектору придется пересматривать планировку и объемно-пространственное решение в границах территории, которая есть у застройщика. Для этого проект отправили на доработку.
Каким дом увидят барнаульцы
На первом этаже многоэтажного дома появится магазин, на остальных пятнадцати — 120 квартир.
Фасад — темно-серый, под стать всему микрорайону: будущий дом окружают невзрачные девятиэтажки.
Мастерская подготовила и варианты с более светлыми цветовыми решениями.
«Если сейчас применение насыщенных темных серых тонов считается допустимым и интересным, то раньше к этому было чуть другое отношение», — объяснил Владимир Золотов, предлагая градсовету выбрать более удачный вариант.
Архитектор также отметил, что проект сочетается с окружающей застройкой: он прост и функционален.
Застройщик планирует создать площадку для выгула собак на месте вырытых погребов.
О проектах, которые одобрили на заседании, читайте на altapress.ru утром 3 февраля.
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