2 февраля
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Недвижимость

В Барнауле потребовали доработать проект многоэтажки на месте некогда популярного супермаркета

Градостроительный совет отправил на доработку проект многоквартирного жилого дома на ул. Малахова, 126 а. С эстетикой здания все в порядке — экспертов не устроила уверенность заказчика в том, что он сможет присоединить к своему участку соседнюю заброшенную территорию. Расскажем, что попросили исправить в проекте.

Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Мастерская Владимира Золотова.

На ул. Малахова, 126 а планируют возвести 16-этажный дом с подземной парковкой. Прямо на этом участке располагался торговый павильон обанкротившегося ритейлера «Холди Дискаунтер» — эту постройку снесут.

Рядом с будущей строительной площадкой находится неоформленный участок, который, как говорит архитектор проекта Владимир Золотов, узок и неудобен для капитального строительства.

«Этот резервный участок зарос кленами. Площадка закрыта забором, ее не используют жители соседних домов», — говорит Владимир Золотов.

Сейчас застройщик, компания «Инвестиция в будущее» ведет оформление этой территории. За счет нее планируют расширить подземный паркинг дома. Сам участок хотят благоустроить.

Участок для строительства дома на ул. Малахова, 126 а.
Участок для строительства дома на ул. Малахова, 126 а.
Мастерская Владимира Золотова.

Депутат барнаульской городской думы Ксения Белоусова отметила, что в проекте паркинг выполнен за границами земельного участка, и даже с учетом этого для выполнения норматива не хватает 10 мест — сейчас их предусмотрено 60.

Члены градсовета добавили, что если соседний участок все-таки не присоединят, архитектору придется пересматривать планировку и объемно-пространственное решение в границах территории, которая есть у застройщика. Для этого проект отправили на доработку.

Каким дом увидят барнаульцы

На первом этаже многоэтажного дома появится магазин, на остальных пятнадцати — 120 квартир.

Фасад — темно-серый, под стать всему микрорайону: будущий дом окружают невзрачные девятиэтажки.

Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Мастерская Владимира Золотова.
Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Мастерская Владимира Золотова.
Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Проект дома на ул. Малахова, 126 а.
Мастерская Владимира Золотова.

Мастерская подготовила и варианты с более светлыми цветовыми решениями.

«Если сейчас применение насыщенных темных серых тонов считается допустимым и интересным, то раньше к этому было чуть другое отношение», — объяснил Владимир Золотов, предлагая градсовету выбрать более удачный вариант.

Архитектор также отметил, что проект сочетается с окружающей застройкой: он прост и функционален.

Застройщик планирует создать площадку для выгула собак на месте вырытых погребов.

О проектах, которые одобрили на заседании, читайте на altapress.ru утром 3 февраля.

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