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Недвижимость

В Барнауле продается «упакованная» квартира для просмотра красивых закатов

В центре Барнаула продается 3-комнатная дорогостоящая квартира из которой можно наблюдать закаты. За нее можно поторговаться, либо взять в ипотеку по низкой ставке. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

В Барнауле выставили на продажу большую квартиру с видами на закат.
В Барнауле выставили на продажу большую квартиру с видами на закат.
Сайт бесплатных объявлений kuprod.ru.

Трехкомнатная видовая квартира оценена владельцем в 10,5 млн рублей. Она расположена на 11 этаже и имеет уникальный дизайн. Благодаря установленным панорамным окном новые хозяева будут любоваться ежедневно красивыми закатами в Барнауле.

Общая площадь квартиры составляет 98 квадратных метров. Высота потолков достигает 3 метров.

В просторной гостиной размещается зона отдыха, а также кухня-студия. В каждой комнате установлены встроенные гардеробные шкафы. При этом дорогая мебель и бытовая техника входит в цену квартиры.

Территория 15-этажного дома на улице Чкалова огорожена, охрана работает круглосуточно, ведется видеонаблюдение. Кроме того, за порядком следит консьерж.

Владелец рассматривает все виды расчета. Также, при необходимости, обещает помочь с оформлением ипотеки с пониженной процентной ставкой. Торг уместен.

Более подробно об объекте можно узнать здесь.

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