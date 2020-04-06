В Барнауле продается «упакованная» квартира для просмотра красивых закатов

В центре Барнаула продается 3-комнатная дорогостоящая квартира из которой можно наблюдать закаты. За нее можно поторговаться, либо взять в ипотеку по низкой ставке. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

В Барнауле выставили на продажу большую квартиру с видами на закат.

Трехкомнатная видовая квартира оценена владельцем в 10,5 млн рублей. Она расположена на 11 этаже и имеет уникальный дизайн. Благодаря установленным панорамным окном новые хозяева будут любоваться ежедневно красивыми закатами в Барнауле.

Общая площадь квартиры составляет 98 квадратных метров. Высота потолков достигает 3 метров.

В просторной гостиной размещается зона отдыха, а также кухня-студия. В каждой комнате установлены встроенные гардеробные шкафы. При этом дорогая мебель и бытовая техника входит в цену квартиры.

Территория 15-этажного дома на улице Чкалова огорожена, охрана работает круглосуточно, ведется видеонаблюдение. Кроме того, за порядком следит консьерж.

Владелец рассматривает все виды расчета. Также, при необходимости, обещает помочь с оформлением ипотеки с пониженной процентной ставкой. Торг уместен.