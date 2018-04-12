В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают базу с офисом в форме шара. Фото : realtai.ru.

На территории есть складские и производственные помещения свободного назначения и офис, выполненный в форме сферы. Его площадь — 500 квадратных метров. Внутри находятся мебель, санузлы, душевые помещения и личные кабинки для персонала, в каждой установлена вентиляция.