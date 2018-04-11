Недвижимость

В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха

Сегодня, 19:42.
Недвижимость

В нагорной части Барнаула за 50 млн рублей продают двухэтажный коттедж площадью 550 квадратных метров, в котором находится зимний сад, сообщает "Недвижимость Алтай".

В цокольном этаже коттеджа расположены комната отдыха, котельная, прачечная, гардеробная, кухня, столовая и погреб.

На первом этаже есть кухня-столовая, гостиная с витражным остеклением, гардеробная, спальня, санузел, зимний сад с выходом на территорию усадьбы и переходом в комплекс отдыха, где расположены бассейн и сауна.

На втором этаже — кабинет, три спальни, ванная комната, холл. В доме есть камин на дровах.

На участке в 12 соток растут ели и сосны, есть детская площадка, зона барбекю, гаражный комплекс на два автомобиля.

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