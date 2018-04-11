В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле за 50 млн рублей продают коттедж с зимним садом и комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.
В цокольном этаже коттеджа расположены комната отдыха, котельная, прачечная, гардеробная, кухня, столовая и погреб.
На первом этаже есть кухня-столовая, гостиная с витражным остеклением, гардеробная, спальня, санузел, зимний сад с выходом на территорию усадьбы и переходом в комплекс отдыха, где расположены бассейн и сауна.
На втором этаже — кабинет, три спальни, ванная комната, холл. В доме есть камин на дровах.
На участке в 12 соток растут ели и сосны, есть детская площадка, зона барбекю, гаражный комплекс на два автомобиля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.