В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.

Внутри комплекса находятся парная с двумя печами, банкетный зал с танцполом, комната отдыха, бильярдная, а также теплый бассейн с подсветкой.

На участке есть и другое двухэтажное здание, на первом этаже которого располагается магазин, а на мансардном — салон красоты. Риэлтор утверждает, что внутри сделали дизайнерский ремонт.

Стоимость комплекса — 15 млн рублей.