В Барнауле продают двухэтажный банный комплекс площадью 340 квадратных метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином. Фото : realtai.ru.
Внутри комплекса находятся парная с двумя печами, банкетный зал с танцполом, комната отдыха, бильярдная, а также теплый бассейн с подсветкой.
На участке есть и другое двухэтажное здание, на первом этаже которого располагается магазин, а на мансардном — салон красоты. Риэлтор утверждает, что внутри сделали дизайнерский ремонт.
Стоимость комплекса — 15 млн рублей.
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