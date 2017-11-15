Недвижимость

В Барнауле продают большой банный комплекс с салоном красоты и магазином

Сегодня, 19:57.
Недвижимость

В Барнауле продают двухэтажный банный комплекс площадью 340 квадратных метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

Внутри комплекса находятся парная с двумя печами, банкетный зал с танцполом, комната отдыха, бильярдная, а также теплый бассейн с подсветкой. 

На участке есть и другое двухэтажное здание, на первом этаже которого располагается магазин, а на мансардном — салон красоты. Риэлтор утверждает, что внутри сделали дизайнерский ремонт.

Стоимость комплекса — 15 млн рублей.

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