В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом. Фото : realtai.ru.
В объявлении говорится, что дом построили из газосиликатных блоков. На цокольном этаже находятся холл, игровая с настольным теннисом, спортивный зал, туалет с душевой кабиной и прачечная. На первом уровне есть прихожая, холл с камином, санузел с джакузи, кухня-столовая, зал-гостиная, выход на террасу.
На втором этаже располагаются две спальни, санузел с душевой кабиной, зимний сад. На мансардном уровне — спальня, санузел с душевой, гардеробная.
Территория находится под видеонаблюдением и сигнализацией. Кроме того, жильцов дома будут защищать тройные бронированные стеклопакеты.
Площадь участка — 10 соток. Там есть хозпостройка с погребом, детская площадка, теплый гараж. Здесь же находится баня из кедра.
Стоимость коттеджа — 25 млн рублей.
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