Недвижимость

В Барнауле продают огромный коттедж с бронированными окнами и спортивным комплексом

Сегодня, 08:06.
Недвижимость

В Барнауле продают четырехуровневый коттедж. Его площадь — 400 квадратных метров, пишет "Недвижимость Алтай".

В объявлении говорится, что дом построили из газосиликатных блоков. На цокольном этаже находятся холл, игровая с настольным теннисом, спортивный зал, туалет с душевой кабиной и прачечная. На первом уровне есть прихожая, холл с камином, санузел с джакузи, кухня-столовая, зал-гостиная, выход на террасу.

На втором этаже располагаются две спальни, санузел с душевой кабиной, зимний сад. На мансардном уровне — спальня, санузел с душевой, гардеробная.

Территория находится под видеонаблюдением и сигнализацией. Кроме того, жильцов дома будут защищать тройные бронированные стеклопакеты.

Площадь участка — 10 соток. Там есть хозпостройка с погребом, детская площадка, теплый гараж. Здесь же находится баня из кедра. 

Стоимость коттеджа — 25 млн рублей.

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