В Барнауле продают коттедж площадью в 405 квадратных метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают большой коттедж с тремя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж с тремя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж с тремя бассейнами. Фото : realtai.ru.
В коттедже четыре этажа. Здание построили из красного кирпича, толщина стен — 70 см.
Внутри дома — два камина, два санузла, несколько спальных комнат, кухня-столовая, бассейн. В коттедже сделали качественный ремонт. В доме дубовые лестницы, датский паркет, итальянские двери, сделанные на заказ, а также мраморные подоконники.
На участке есть три гаража, беседка с русской печью, уличный бассейн. Здесь же расположен банный комплекс. Его площадь — 100 квадратных метров. Кроме парной и комнаты отдыха, там есть еще один бассейн и хамам.
Стоимость коттеджа — 29 млн рублей.
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