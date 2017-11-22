В Барнауле продают большой коттедж с тремя бассейнами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с тремя бассейнами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большой коттедж с тремя бассейнами. Фото : realtai.ru.

В коттедже четыре этажа. Здание построили из красного кирпича, толщина стен — 70 см.

Внутри дома — два камина, два санузла, несколько спальных комнат, кухня-столовая, бассейн. В коттедже сделали качественный ремонт. В доме дубовые лестницы, датский паркет, итальянские двери, сделанные на заказ, а также мраморные подоконники.

На участке есть три гаража, беседка с русской печью, уличный бассейн. Здесь же расположен банный комплекс. Его площадь — 100 квадратных метров. Кроме парной и комнаты отдыха, там есть еще один бассейн и хамам.

Стоимость коттеджа — 29 млн рублей.