В поселке Южном продают двухэтажный кирпичный коттедж. Он сделан в классическом стиле, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле. Фото : realtai.ru.
Площадь здания — 300 квадратных метров, оно расположено на участке в 10 соток. В коттедже сделали качественный ремонт в классическом стиле. В подарок новым жильцам достанется вся мебель.
Внутри находятся кухня-гостиная, два санузла, несколько спальных комнат, кабинет, хозяйственно-бытовые помещения.
Участок засеяли травой. Там есть место под летний бассейн, баня из кедра, гараж с автоматическими воротами.
Стоимость коттеджа — 16 млн 500 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.