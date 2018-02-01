Недвижимость

В Барнауле продают большой коттедж в классическом стиле

Вчера, 19:41.
Недвижимость

В поселке Южном продают двухэтажный кирпичный коттедж. Он сделан в классическом стиле, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

Площадь здания — 300 квадратных метров, оно расположено на участке в 10 соток. В коттедже сделали качественный ремонт в классическом стиле. В подарок новым жильцам достанется вся мебель.

Внутри находятся кухня-гостиная, два санузла, несколько спальных комнат, кабинет, хозяйственно-бытовые помещения.

Участок засеяли травой. Там есть место под летний бассейн, баня из кедра, гараж с автоматическими воротами.

Стоимость коттеджа — 16 млн 500 тыс. рублей.

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