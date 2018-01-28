Недвижимость

Трехэтажный дом с двумя бассейнами продают в Барнауле

Вчера, 16:24.
Недвижимость

В Индустриальном районе Барнаула продается дом в трех уровнях за 16,8 млн рублей. Дом стоит на улице Сапфирной (недалеко от улицы Энтузиастов), сообщается на Авито.

К кирпичному коттеджу площадью 216,7 кв. м пристроен теплый бассейн. А в банном комплексе есть еще один бассейн.

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