Недвижимость

Возле Барнаула за 15 миллионов продается коттедж с бассейном и мастерской

Сегодня, 08:56.
Недвижимость

В Фирсовой слободе за 15 миллионов продают двухэтажный коттедж площадью в 260 кв. м за 15 млн рублей. На территории есть открытый бассейн и беседка для барбекю, сообщается на Авито.

В доме кроме двух надземных уровней есть цокольный этаж с окнами. Коттедж имеет два входа. В нем есть две спальни, кабинет, ванная комната, застекленная лоджия.

На участке в 15 соток стоит баня с кухней и комнатой отдыха, а также есть детская площадка. В гараже на 2 автомобиля есть мастерская и дровяник.

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