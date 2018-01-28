Возле Барнаула за 15 миллионов продается коттедж с бассейном и мастерской

В Фирсовой слободе за 15 миллионов продают двухэтажный коттедж площадью в 260 кв. м за 15 млн рублей. На территории есть открытый бассейн и беседка для барбекю, сообщается на Авито.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.
В доме кроме двух надземных уровней есть цокольный этаж с окнами. Коттедж имеет два входа. В нем есть две спальни, кабинет, ванная комната, застекленная лоджия.
На участке в 15 соток стоит баня с кухней и комнатой отдыха, а также есть детская площадка. В гараже на 2 автомобиля есть мастерская и дровяник.
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