Возле Барнаула за 15 миллионов продается коттедж с бассейном и мастерской

Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru. Под Барнаулом продают коттедж с бассейном. Фото : avito.ru.

В доме кроме двух надземных уровней есть цокольный этаж с окнами. Коттедж имеет два входа. В нем есть две спальни, кабинет, ванная комната, застекленная лоджия.

На участке в 15 соток стоит баня с кухней и комнатой отдыха, а также есть детская площадка. В гараже на 2 автомобиля есть мастерская и дровяник.