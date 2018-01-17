Недвижимость

В Барнауле продают элитный коттедж с банкетным залом под гостиницу

Вчера, 19:45.
Недвижимость

В Барнауле продают коттедж площадью 472 квадратных метра. Здание находится в центре города, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

Внутри коттеджа — три жилых этажа и цокольный уровень. У дома есть три выхода на территорию, центральное отопление и канализация. На каждом уровне находится собственный санузел.

Кроме комнат внутри есть полноценный комплекс отдыха. Он состоит из сауны, бассейна и банкетного зала.

На участке стоит гараж на три автомобиля, беседка, зона барбекю, а также гостевой дом. По мнению продавца, дом подходит для организации гостиничного бизнеса.

Стоимость коттеджа — 20 млн 500 тыс. рублей.

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