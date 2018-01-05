В Барнауле продают огромный коттедж с комплексом отдыха

В Барнауле продают коттедж площадью 520 квадратных метров. Здание находится на участке в 10 соток в Индустриальном районе, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
Внутри — четыре полноценных уровня. На цокольном есть гараж, сауна с бассейном и комнатой отдыха. На первом располагаются холл, кухня-столовая, гостиная с большим камином и зимним садом, на втором — три спальни, кабинет, ванная комната с джакузи и санузлом, большая спальня с гардеробной и душевой кабиной. На мансардном уровне предусмотрен спортзал с зоной отдыха, гостевая спальня с ванной комнатой.
На участке с ландшафтным дизайном находится второй гараж, баня с мансардой, летняя беседка с дровяной печью и барбекю. В центре установили каменный стол с гранитной столешницей.
Цена коттеджа — 50 млн рублей.
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