Недвижимость

На барнаульской Рублёвке продают участок с гигантским подземным гаражом

Вчера, 15:52.
Фоторепортажи

В Барнауле продают два участка общей площадью 20 соток. Они расположены в нагорной части города, которую называю Рублевкой из-за того, что здесь сконцентрирована дорогая недвижимость. Надел граничит со знаменитым коттеджем-гостиницей Максима Савинцева, пишет "Недвижимость Алтая".

Недвижимость продают за 10,5 млн рублей. На участке расположен большой подземный гараж площадью 200 кв.м. По желанию над ним можно построить дом, утверждает риэлтор, курирующий сделку. Участок огорожен высоким кирпичным забором. К нему уже подвели газ, воду и электричество.

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