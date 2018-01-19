В Барнауле продают большой коттедж за 17 млн рублей, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.
Площадь здания почти 800 квадратных метров. У коттеджа есть автономная газовая котельная. На двух этажах здания находятся спальные комнаты, кухня-столовая, несколько санузлов. Также есть теплый подвал и гараж на два автомобиля с входом в подполье.
В большой зоне отдыха находятся бассейн, хамам, сауна. Также в доме есть собственный кинотеатр и русская печь. На участке построена беседка с зоной барбекю.
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