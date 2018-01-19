Недвижимость

В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом

Вчера, 19:23.
Недвижимость

В Барнауле продают большой коттедж за 17 млн рублей, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

Площадь здания почти 800 квадратных метров. У коттеджа есть автономная газовая котельная. На двух этажах здания находятся спальные комнаты, кухня-столовая, несколько санузлов. Также есть теплый подвал и гараж на два автомобиля с входом в подполье.

В большой зоне отдыха находятся бассейн, хамам, сауна. Также в доме есть собственный кинотеатр и русская печь. На участке построена беседка с зоной барбекю.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Профинтерна, 38 а ул. Профинтерна, 38 а