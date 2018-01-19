В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с домашним кинотеатром и хамамом. Фото : realtai.ru.

Площадь здания почти 800 квадратных метров. У коттеджа есть автономная газовая котельная. На двух этажах здания находятся спальные комнаты, кухня-столовая, несколько санузлов. Также есть теплый подвал и гараж на два автомобиля с входом в подполье.

В большой зоне отдыха находятся бассейн, хамам, сауна. Также в доме есть собственный кинотеатр и русская печь. На участке построена беседка с зоной барбекю.