Для настоящих мужчин: в Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика

В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж в стиле охотничьего домика. Фото : realtai.ru.

В цокольном этаже находятся большой каминный зал, а также комплекс отдыха. Там есть есть бильярд, теннис, сауна, деревянная бочка, душевая кабина, санузел. Также на этом уровне предусмотрены хозблок и хозяйственная комната.

В коттедже сделали дизайнерский ремонт, использовали натуральные отделочные материалы. На первом этаже — кухня-гостиная с камином, холл, коридор, гостевой санузел, хозкомната, зимний сад из клееного бруса с панорамным остеклением, откуда предусмотрен выход на площадку с зоной барбекю.

На втором этаже есть холл, 2 спальни, санузел с ванной, большой застекленный балкон на восточную сторону. Продавец пишет, что он подходит для летнего отдыха и загара. Мансарда площадью 50 квадратных метров полностью отдана под кинотеатр.

На участке в 14 соток вымостили площадки для двух автомобилей, зону отдыха, зону барбекю. Также на территории растут 14 сосен, ели, лиственные, яблони, груша. Есть альпийская горка. По словам продавца, на участке можно встретить белок и зайцев.