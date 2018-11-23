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23 ноября
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Недвижимость
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В Барнауле продают большой загородный клуб

На продажу выставлен загородный клуб «Форсаж» (ул. Кутузова). Риэлторы утверждают, что это высокодоходный бизнес. Стоимость объекта — 80 млн рублей, сказано на «Авито».

Клуб "Форсаж".
Клуб "Форсаж".
forsage22.ru

В лот входит двухэтажное здание клуба площадью 1,5 тыс. кв. м. Причем первый этаж два года назад переоборудовали, укомплектовав музыкальным и световым оборудованием.

В «Форсаже» работает малый банкетный зал на 50 человек и большой на 150 человек. Помещениях есть сцена, что позволяет проводить здесь концерты и театральные выступления.

На втором этаже клуба расположено восемь номеров разного класса. Также там есть сауна, бассейн, бильярдная и комната отдыха. Штат — 10 человек.

Клуб &quot;Форсаж&quot;.
Клуб «Форсаж».
forsage22.ru

Продавец заявляет, что клуб несет стабильную прибыль, которую можно увеличить в два раза. В объявлении приведен проект развития клуба.

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