В новостройках Барнаула запустят новый торговый центр

В новом здании на ул. Балтийской, 92 в конце ноября откроется продуктовый магазин «Магнит». Планируется, что еще два этажа займут другие торговые отделы. Названия у нового молла пока нет.

«Магнит» уже сообщил жителям новостроек, что планирует открытие новой торговой точки. Это будет первый магазин краснодарской сети в этом районе. В соседях у новичка несколько «Пятерочек», «Ярче» и «Мария-Ра». Последняя возводит по соседству безымянный торговый центр, который будет равен по площади ТЦ «Лето». Также в этой части города строится еще один супермаркет «Лента».

Как сообщили altapress.ru в отделе аренды торгового центра на Балтийской, 92, сейчас идет подбор арендаторов на другие свободные площади.