В новостройках Барнаула запустят новый торговый центр

«Магнит» уже сообщил жителям новостроек, что планирует открытие новой торговой точки. Это будет первый магазин краснодарской сети в этом районе. В соседях у новичка несколько «Пятерочек», «Ярче» и «Мария-Ра». Последняя возводит по соседству безымянный торговый центр, который будет равен по площади ТЦ «Лето». Также в этой части города строится еще один супермаркет «Лента».
Как сообщили altapress.ru в отделе аренды торгового центра на Балтийской, 92, сейчас идет подбор арендаторов на другие свободные площади.