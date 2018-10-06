«Мария-Ра» передумала строить рынок в новостройках Барнаула

Источник сайта сообщает, что девелопер уже решил что якорным арендатором нового торгового центра станет магазин «Мария-Ра». Остальные площади он сдаст в аренду другим компаниям. Это будет аналог ТЦ «Лето», который построили на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова. Скорее всего, новый объект останется безымянным.
По данным паспорта объекта, завершить строительство на Балтийской, 116 планируют в 2020 году. Однако жители близлежащих домов отмечают высокие темпы работ: уже возведен корпус здания и началось благоустройство территории. Не исключено, что магазин запустят уже в следующем году.
Что это значит
Новый торговый центр в новостройках с якорным арендатором «Мария-Ра» скорее всего стартует раньше, чем конкурирующая сеть «Лента». В сентябре стало известно, что через дом от «рынка» она собирается строить свой супермаркет. Здание разместится на участке между домами на Северо-Власихинской, 106 и Балтийская, 105.
Федеральный ритейлер показал свою неповоротливость с запуском новых объектов. Так, выкупив в ноябре 2017 года помещения у «Холидея» на Северо-Западной, 155, он открыла магазин только летом 2018 года. «Ленту» опередила местная «Мария-Ра», которая оперативно выкупили помещение рядом и открыла свой магазин уже в апреле.