«Мария-Ра» передумала строить рынок в новостройках Барнаула

На Балтийской, 116 в Барнауле компания «Мария-Ра» планировала построить рынок, но, как стало известно сайту altapress.ru, ограничится запуском торгового центра районного масштаба.

Источник сайта сообщает, что девелопер уже решил что якорным арендатором нового торгового центра станет магазин «Мария-Ра». Остальные площади он сдаст в аренду другим компаниям. Это будет аналог ТЦ «Лето», который построили на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова. Скорее всего, новый объект останется безымянным.

По данным паспорта объекта, завершить строительство на Балтийской, 116 планируют в 2020 году. Однако жители близлежащих домов отмечают высокие темпы работ: уже возведен корпус здания и началось благоустройство территории. Не исключено, что магазин запустят уже в следующем году.

Что это значит

Новый торговый центр в новостройках с якорным арендатором «Мария-Ра» скорее всего стартует раньше, чем конкурирующая сеть «Лента». В сентябре стало известно, что через дом от «рынка» она собирается строить свой супермаркет. Здание разместится на участке между домами на Северо-Власихинской, 106 и Балтийская, 105.

Федеральный ритейлер показал свою неповоротливость с запуском новых объектов. Так, выкупив в ноябре 2017 года помещения у «Холидея» на Северо-Западной, 155, он открыла магазин только летом 2018 года. «Ленту» опередила местная «Мария-Ра», которая оперативно выкупили помещение рядом и открыла свой магазин уже в апреле.