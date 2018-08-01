Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Недвижимость
1940

«Мария-Ра» показала, каким будет рынок в районе новостроек в Барнауле

Здание рынка в Индустриальном районе, которое строит компания «Мария-Ра», будет отличаться особенными «природными» фасадами. Новостройку возводят очень быстрыми темпами.

Мария-Ра.
Мария-Ра.
Анна Зайкова

Компания «Земля Балтийская», которая имеет отношение к «Мария-Ра», разместила паспорт на строительной площадке продовольственного рынка на Балтийской, 116. Главный фасад здания украсят панели под натуральное дерево. Их подчеркнет входная группа зеленого цвета и витражное остекление.

Рынок в Индустриальном районе.
Рынок в Индустриальном районе.
altapress.ru.

Строить объект начали в июне 2018 года. Сейчас на площадке забита большая часть свай. Согласно паспорту объекта, рынок сдадут в сентябре 2020 года. Однако текущий темп строительства говорит о том, что девелопер настроен не затягивать работы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA