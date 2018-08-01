«Мария-Ра» показала, каким будет рынок в районе новостроек в Барнауле

Компания «Земля Балтийская», которая имеет отношение к «Мария-Ра», разместила паспорт на строительной площадке продовольственного рынка на Балтийской, 116. Главный фасад здания украсят панели под натуральное дерево. Их подчеркнет входная группа зеленого цвета и витражное остекление.
Строить объект начали в июне 2018 года. Сейчас на площадке забита большая часть свай. Согласно паспорту объекта, рынок сдадут в сентябре 2020 года. Однако текущий темп строительства говорит о том, что девелопер настроен не затягивать работы.