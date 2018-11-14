В Барнауле вместо «Ленты» откроется флагманская «Пятерочка»

На месте бывшего магазина строительных материалов «Формула М2» откроется самый большой в городе магазин «Пятерочка» с расширенным ассортиментом товаров. Об этом altapress.ru сообщил источник, близкий к реализации проекта.

Помещение «Формулы М2» на пр. Красноармейском выкупил один из барнаульских предпринимателей. Он подыскивал арендаторов и уже вышел на стадию заключения договора с сетью «Лента». Однако питерский ритейлер слишком долго принимал решение и готовил документы, поэтому собственник нашел другого оператора.

Всю площадь первого этажа займет магазин компании X5 Retail Group со своей «Пятерочкой» (компания также открывает гипермаркеты «Карусель» и «Перекресток», но в пока только в европейской части России). В отличие от других магазинов сети, этот займет не 400−600 квадратных метров, а около 1 тысячи. Ассортимент здесь будет шире, чем в обычных магазинах сети.

«Пятерочка» отрывается по соседству с «Магнитом», который недавно запустил в соседнем ТЦ «Вавилон» свой магазин формата «у дома». А также рядом есть две больших «Мариии-Ра» — в ТЦ «Первомайский» и «Гулливере».

«Менеджеры X5 Retail Group поняли, что в таком месте с обычным магазином они будут неуспешны, поэтому и решили развивать флагман», — говорит источник altapress.ru.

Сейчас арендатор в ускоренном темпе готовит помещение для работы. Планируется, что открытие состоится 30 ноября или чуть позже. Кроме «Пятерочки» на месте «Формулы м2» будут и другие магазины, которые собственник разместит в цокольном этаже.

X5 Retail Group начал открывать «Пятерочки» в сентябре 2017 года. Сейчас, по данным сайта 2ГИС, в Барнауле работают 25 магазинов сети. Они размещаются в отдельных помещениях, в том числе на месте магазинов, собственники которых долгое время подыскивали арендаторов. А также в торгово-развлекательных центрах. Так, накануне «Пятерочка» открылась в ТРЦ «Весна». Туда ее привел новый собственник молла, значительно урезав площадь продуктового рынка.