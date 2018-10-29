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В центре Барнаула магазин сети «Магнит» стартовал раньше «Ленты»

Торговый центр «Вавилон» нашел якорного арендатора — продуктовую сеть «Магнит». Магазин открылся на месте «Холидея», опередив «Ленту», которая должна открыться соседнем здании. Таким образом, один из первых ТЦ Барнаула вновь заполнился арендаторами.

Магазин "Магнит" открылся в ТЦ "Вавилон".
Магазин "Магнит" открылся в ТЦ "Вавилон".
altapress.ru

«Магнит» открылся 28 октября, довольно быстро подготовив для себя помещение на первом этаже. «Федерал» представил традиционный формат у дома.

Скорость открытия «Магнита» особенно заметна на фоне темпов развития сети супермаркетов «Лента»: сеть еще в начале лета выкупила помещение магазина «Формула М2», но до сих пор не объявила о сроках открытия точки. Ремонт в помещении начался примерно две недели назад и пока идет не быстрыми темпами.

Такая заминка стала традиционной. Пока «Лента» готовится открыть очередной магазин, «дверь в дверь» начинает работать конкурирующая сеть. Причем «коллеги» за пару месяцев успевают выкупить нужную площади, отремонтировать ее и запустить торговлю. Так было с магазином на Северо-Западной, 155, где «федерал» выкупил помещение у «Холидея» в ноябре 2017 года, а открылся только летом 2018-го — позже местной «Марии-Ра» на несколько месяцев.

У «Вавилона» ушел почти год на подбор арендатора на освободившиеся площади: в 2017 году оттуда съехал спортивный клуб «Сафари» и магазин «Холидей». С лета 2018-го на верхнем этаже работает тренажерный «Рельеф», который переехал из старых помещений на Красноармейском.

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