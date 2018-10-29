В центре Барнаула магазин сети «Магнит» стартовал раньше «Ленты»

Торговый центр «Вавилон» нашел якорного арендатора — продуктовую сеть «Магнит». Магазин открылся на месте «Холидея», опередив «Ленту», которая должна открыться соседнем здании. Таким образом, один из первых ТЦ Барнаула вновь заполнился арендаторами.

«Магнит» открылся 28 октября, довольно быстро подготовив для себя помещение на первом этаже. «Федерал» представил традиционный формат у дома.

Скорость открытия «Магнита» особенно заметна на фоне темпов развития сети супермаркетов «Лента»: сеть еще в начале лета выкупила помещение магазина «Формула М2», но до сих пор не объявила о сроках открытия точки. Ремонт в помещении начался примерно две недели назад и пока идет не быстрыми темпами.

Такая заминка стала традиционной. Пока «Лента» готовится открыть очередной магазин, «дверь в дверь» начинает работать конкурирующая сеть. Причем «коллеги» за пару месяцев успевают выкупить нужную площади, отремонтировать ее и запустить торговлю. Так было с магазином на Северо-Западной, 155, где «федерал» выкупил помещение у «Холидея» в ноябре 2017 года, а открылся только летом 2018-го — позже местной «Марии-Ра» на несколько месяцев.

У «Вавилона» ушел почти год на подбор арендатора на освободившиеся площади: в 2017 году оттуда съехал спортивный клуб «Сафари» и магазин «Холидей». С лета 2018-го на верхнем этаже работает тренажерный «Рельеф», который переехал из старых помещений на Красноармейском.