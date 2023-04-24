В Барнауле продают большую эстетичную трешку на берегу Оби за 17 млн рублей

Трешка может похвастаться большими размерами — 130 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь немало — 130 тыс. рублей.
Квартира находится на 14 этаже из 16 в кирпичном доме 2018 года постройки. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Обь.
В квартире сделали дизайнерский ремонт, в каждой комнате есть своя изюминка. На кухне темно-синий гарнитур сочетается с бежевыми стенами. В кабинете установили подвесное кресло и уставили мягкими подушками, которые придают уют.
В ванной комнате сочетаются изумрудный цвет стен и мраморная отделка душевой кабинки. Спальня родителей и детская комната украшены фотообоями.
В квартире есть два санузла, место под кабинет, две гардеробные комнаты, просторный зал, панорамные окна в одной из спальне.
Рядом с домом расположены кафе, рестораны, продуктовые магазины.