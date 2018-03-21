В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха. Фото : realtai.ru.
Квартира находится на 14 этаже 17-этажного дома. В ней сделали ремонт с применением материалов из Испании, Италии, Германии, Португалии. Отделку выполнили из натурального мрамора разных сортов, а также дуба, бука, ясеня.
Внутри — кухня, большой и просторный коридор, гостиная, два санузла и сауна, в отделке которой использовали липу, канадский кедр, абаш. Она, как и многие другие комнаты, имеет разноцветную подсветку.
Также в квартире находятся комната отдыха, спальня, детская комната, спортзал. В квартире заменили пластиковые окна и конструкции, отопление, пол, сантехнику.
Стоимость квартиры — 12 млн 850 тыс. рублей.
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