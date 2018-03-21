Недвижимость

В Барнауле продают большую квартиру со светящейся сауной, спортзалом и комнатой отдыха

Сегодня, 19:35.
Недвижимость

В Барнауле продают 5-комнатную квартиру площадью 150 квадратных метров. Особенность жилища — светящаяся сауна и дизайнерская отделка, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

Квартира находится на 14 этаже 17-этажного дома. В ней сделали ремонт с применением материалов из Испании, Италии, Германии, Португалии. Отделку выполнили из натурального мрамора разных сортов, а также дуба, бука, ясеня.

Внутри — кухня, большой и просторный коридор, гостиная, два санузла и сауна, в отделке которой использовали липу, канадский кедр, абаш. Она, как и многие другие комнаты, имеет разноцветную подсветку.

Также в квартире находятся комната отдыха, спальня, детская комната, спортзал. В квартире заменили пластиковые окна и конструкции, отопление, пол, сантехнику.

Стоимость квартиры — 12 млн 850 тыс. рублей.

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