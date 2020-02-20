В Барнауле продают еще один дорогой коттедж с бильярдной и сауной

В Барнауле продается двухэтажный кирпичный коттедж с бильярдной и сауной за 24 млн. рублей. Объявление размещено на Avito

В Барнауле выставлен на продажу еще один коттедж.

Площадь коттеджа составляет 263 кв. метра. На первом этаже располагается холл, гостиная, кабинет, кухня, с/у (ванна) и две веранды. Второй этаж занимают две спальни, душ, прачечная и две большие лоджии. Кроме того, в доме имеется полноценный цокольный этаж.

На приусадебном участке в 15 сот. находится комплекс для отдыха, он устлан полом с подогревом. Здесь располагаются бильярдная, классический камин, сауна, душевая и бассейн. Также на участке имеется два гаража. Ведется видеонаблюдение.

Коттедж расположен рядом с остановкой.