Стильную трехкомнатную квартиру с пятью гардеробными продают за 11,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Пролетарская, д. 151, корп. 2. Объявление размещено на «Авито».

В Барнауле продают дорогую трешку с пятью гардеробными комнатами

Площадь трешки составляет 86 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 137 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из 17 в ЖК «Ютссон». Он отличается своим скандинавским стилем. Жильцы дома отмечают низкие коммунальные платежи.

В квартире сделали дизайнерский ремонт с элементами стиля лофт. Комнаты оформлены в темных тонах. Отделка стен напоминает рельеф камня. Большая часть интерьера выполнена из дерева и керамогранита.

В квартире есть прачечная, два санузла с ванной и душевой, три отдельные гардеробные комнаты и две — в спальнях. А также просторная гостиная, объединенная с кухней, большая прихожая и две утепленные лоджии.

В ЖК «Ютссон» закрытая территория, свободный от машин двор, подземная парковка, спортивная и детская площадки.

В шаговой доступности расположены торговые центры, «Бахетле», фитнес-центры, школы и детские сады.