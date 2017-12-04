Недвижимость

В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок

Сегодня, 19:59.
Недвижимость

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру. Ее площадь —140 квадратных метров, сообщает портал "Недвижимость Алтай".

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Там есть несколько спален, кухня-гостиная, два санузла, прачечная и музыкальная комната. В кухне установлен итальянский гарнитур с дорогим оборудованием. В каждой комнате есть встроенные австрийские шкафы-купе. Их сделали в рамках дизайнерского проекта.

Вместе с квартирой продают отапливаемую кладовую площадью в 20 квадратных метров. Помещение находится в подвале дома. Кроме того, продают подземную парковку площадью 15 квадратных метров.

Цена квартиры — 16 млн 850 тыс. рублей.

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