В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с музыкальной комнатой и парковкой в подарок. Фото : realtai.ru.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Там есть несколько спален, кухня-гостиная, два санузла, прачечная и музыкальная комната. В кухне установлен итальянский гарнитур с дорогим оборудованием. В каждой комнате есть встроенные австрийские шкафы-купе. Их сделали в рамках дизайнерского проекта.

Вместе с квартирой продают отапливаемую кладовую площадью в 20 квадратных метров. Помещение находится в подвале дома. Кроме того, продают подземную парковку площадью 15 квадратных метров.

Цена квартиры — 16 млн 850 тыс. рублей.