В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.

Внутри коттеджа — цоколь и два жилых этажа. Там находятся несколько спален, каминный зал, кухня-столовая, ванная, санузел. В ванной и прихожей — теплые полы.

На участке в 10 соток расположены гараж на два автомобиля, крытая беседка и баня. Участок украшают деревянные авторские изделия. Сред них качали и колодец.

В подарок покупателям останутся пианино, электрокамин, встроенные шкафы, некоторая мебель.

Стоимость коттеджа — 6,3 млн рублей.