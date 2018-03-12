В Барнауле продают коттедж площадью 160 квадратных метров. Рядом с домом расположены авторские деревянные изделия — качели, колодец, мельница, стол и скамьи в беседке, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с деревянной мельницей и колодцем. Фото : realtai.ru.
Внутри коттеджа — цоколь и два жилых этажа. Там находятся несколько спален, каминный зал, кухня-столовая, ванная, санузел. В ванной и прихожей — теплые полы.
На участке в 10 соток расположены гараж на два автомобиля, крытая беседка и баня. Участок украшают деревянные авторские изделия. Сред них качали и колодец.
В подарок покупателям останутся пианино, электрокамин, встроенные шкафы, некоторая мебель.
Стоимость коттеджа — 6,3 млн рублей.
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