Под Барнаулом продают коттедж с открытым зимним бассейном и огромным участком

В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru. В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru. В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru. В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru. В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru. В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru. В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.

По данным продавца, этот дом стоит на участке в 99 соток. Кроме самого жилого здания на территории расположены различные хозяйственные постройки, беседка, баня и даже открытый зимний бассейн с подогревом воды.