Под Барнаулом продают коттедж с открытым зимним бассейном и огромным участком

Коттедж площадью в 460 кв. метров продают за 8,4 млн рублей под Барнаулом в поселке Павловск.
В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.
В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.
В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.
В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.
В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.
В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.
В Павловске продают коттедж на участке в 99 соток. Фото : avito.ru.
По данным продавца, этот дом стоит на участке в 99 соток. Кроме самого жилого здания на территории расположены различные хозяйственные постройки, беседка, баня и даже открытый зимний бассейн с подогревом воды.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.