В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом. Фото : realtai.ru.

В цокольном этаже дома есть винный погреб, душевая, а также "уникальный бассейн с подсветкой воды". Также на этом уровне находятся технические помещения: бойлерная, прачечная.

На первом этаже — холл, кухня, гостиная-столовая с панорамными окнами и выходом на зону отдыха, каминный зал, санузел.

Второй этаж — это комплекс спален, каждая из которых оборудована гардеробными комнатами. Также там есть зона отдыха с бильярдным залом, кабинет, джакузи, санузел. На мансардном этаже располагаются две спальни.

Стоимость коттеджа — 20 млн 500 тыс. рублей.