Недвижимость

В Барнауле продают коттедж со светящимся бассейном и винным погребом

Сегодня, 14:22.
Недвижимость

В Барнауле продают четырехуровневый коттедж площадью 360 квадратных метров. Внутри есть светящийся бассейн и погреб, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

В цокольном этаже дома есть винный погреб, душевая, а также "уникальный бассейн с подсветкой воды". Также на этом уровне находятся технические помещения: бойлерная, прачечная.

На первом этаже — холл, кухня, гостиная-столовая с панорамными окнами и выходом на зону отдыха, каминный зал, санузел.

Второй этаж — это комплекс спален, каждая из которых оборудована гардеробными комнатами. Также там есть зона отдыха с бильярдным залом, кабинет, джакузи, санузел. На мансардном этаже располагаются две спальни.

Стоимость коттеджа — 20 млн 500 тыс. рублей.

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