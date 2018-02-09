В лесу под Барнаулом продают базу отдыха

В поселке под Барнаулом продают базу отдыха. Рядом с ней находятся озеро, река, ипподром и санаторий, сообщает сайт Недвижимость Алтай.
База отдыха. Фото : realtai.ru.
База отдыха. Фото : realtai.ru.
База отдыха. Фото : realtai.ru.
База отдыха. Фото : realtai.ru.
База отдыха. Фото : realtai.ru.
Площадь дома отдыха — 810 квадратных метров, вместимость — 50 человек. Там есть разные номера: люксы, а также 2-4-х местные комнаты для семейного отдыха. Базу также используют в качестве места для проведения свадеб, юбилеев и других праздников.
Риелтор отмечает, что подобный объект подходит для арендного бизнеса.
Стоимость базы отдыха — 23 млн рублей.
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