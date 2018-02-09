Недвижимость

В лесу под Барнаулом продают базу отдыха

Вчера, 19:10.
Недвижимость

В поселке под Барнаулом продают базу отдыха. Рядом с ней находятся озеро, река, ипподром и санаторий, сообщает сайт Недвижимость Алтай.

Площадь дома отдыха — 810 квадратных метров, вместимость — 50 человек. Там есть разные номера: люксы, а также 2-4-х местные комнаты для семейного отдыха. Базу также используют в качестве места для проведения свадеб, юбилеев и других праздников.

Риелтор отмечает, что подобный объект подходит для арендного бизнеса.

Стоимость базы отдыха — 23 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Павловский тракт, 305 Павловский тракт, 305