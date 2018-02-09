В лесу под Барнаулом продают базу отдыха

База отдыха. Фото : realtai.ru. База отдыха. Фото : realtai.ru. База отдыха. Фото : realtai.ru. База отдыха. Фото : realtai.ru. База отдыха. Фото : realtai.ru.

Площадь дома отдыха — 810 квадратных метров, вместимость — 50 человек. Там есть разные номера: люксы, а также 2-4-х местные комнаты для семейного отдыха. Базу также используют в качестве места для проведения свадеб, юбилеев и других праздников.

Риелтор отмечает, что подобный объект подходит для арендного бизнеса.

Стоимость базы отдыха — 23 млн рублей.